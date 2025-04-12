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00:10, 12 апреля 2025Бывший СССР

Премьер Грузии указал на трагическое положение Великобритании

Премьер Грузии Кобахидзе указал на трагическое положение Великобритании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Введение санкций в отношении генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили и других представителей силовых ведомств государства может говорить лишь о трагическом положении дел в Великобритании. На это указал премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, его слова приводит ТАСС.

Как утверждает Кобахидзе, страна, которая является носителем богатых традиций, без всяких доказательств и фактов применяет против людей «меру, соотносимую с уголовным преступлением».

«Это, конечно же, говорит о трагичности, исходя из той истории, которую до сих пор прошла Англия, Великобритания. Мы можем лишь выразить сожаление в связи со всем этим», — отметил он.

Ранее стало известно, что Британия наложила санкции на генпрокурора Габиташвили, первого замглавы МВД Грузии Шалву Бедоидзе, а также на главу Специальной следственной службы Карло Кацитадзе.

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