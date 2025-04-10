Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:34, 10 апреля 2025Мир

Британия наложила санкции на генпрокурора Грузии и руководителей МВД

Британия наложила санкции на генпрокурора Грузии Габиташвили и руководителей МВД
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Daro Sulakauri / Reuters

Британия наложила санкции на генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили, первого замглавы МВД страны Шалву Бедоидзе, а также на главу Специальной следственной службы Карло Кацитадзе. Обновленная версия документа размещена на сайте британского правительства.

Основанием для введения ограничений стало нарушение прав человека указанными лицами в рамках подавления протестов, последовавших в прошлом году после принятия закона об иноагентах.

Указанным лицам запрещен въезд на территорию Великобритании, а их активы в случае обнаружения будут заморожены.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Европейский союз (ЕС) финансирует протестные акции в Грузии. По его словам, деньги из бюджета ЕС потрачены на лоббирование антиправительственных настроений.

    Обсудить
    Последние новости

    «Высокопоставленные генералы очень хотят, чтобы он сидел». В деле бывшего командарма Попова появился «звонок сверху»

    Стала известна дата избрания Мерца на пост канцлера

    Назван поднимающий настроение цвет одежды

    Назван вызывающий аллергию популярный фастфуд

    «Локомотив» оштрафовали за оскорбительные кричалки о «Зените»

    Международные резервы России рекордно выросли

    Путин заявил о возможности решения жилищного вопроса в России

    Иностранец пытался напасть с пистолетом на двух российских полицейских и был задержан

    В США заявили о непробиваемости альянса России и Китая

    Госдеп рассказал об итогах консультаций России и США в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше