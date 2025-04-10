Британия наложила санкции на генпрокурора Грузии и руководителей МВД

Британия наложила санкции на генпрокурора Грузии Габиташвили и руководителей МВД

Британия наложила санкции на генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили, первого замглавы МВД страны Шалву Бедоидзе, а также на главу Специальной следственной службы Карло Кацитадзе. Обновленная версия документа размещена на сайте британского правительства.

Основанием для введения ограничений стало нарушение прав человека указанными лицами в рамках подавления протестов, последовавших в прошлом году после принятия закона об иноагентах.

Указанным лицам запрещен въезд на территорию Великобритании, а их активы в случае обнаружения будут заморожены.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Европейский союз (ЕС) финансирует протестные акции в Грузии. По его словам, деньги из бюджета ЕС потрачены на лоббирование антиправительственных настроений.