Бывшая жена Паши Техника рассказала о зловещей находке в его доме в Таиланде

Экс-жена Паши Техника Карицкая нашла в доме рэпера в Таиланде матрас с кровью

Бывшая жена умершего рэпера Паши Техника Ева Карицкая в Telegram-канале рассказала о зловещей находке в его доме в Таиланде.

Она поехала в дом, где проживал музыкант, чтобы забрать его документы и телефон, пока врачи боролись за жизнь Техника в больнице. «Я все-таки поехала забрать его документы, во дворе стоял матрас с кровью. Здесь уже загадка, чья там кровь и что там в доме происходило», — написала Карицкая.

Паши Техника не стало 4 апреля. До этого он несколько дней пребывал в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами. Рэперу было 40 лет. Его похоронили на подмосковном Николо-Архангельское кладбище 11 апреля.