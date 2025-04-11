В Москве похоронили Пашу Техника

Рэпера Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Москве

Рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, похоронили в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Траурная церемония состоялась на Николо-Архангельское кладбище. По информации источника, гроб с телом Техника сопровождали до места погребения сотни близких, знакомых и поклонников музыканта.

Ивлев скончался 4 апреля в больнице Таиланда в возрасте 40 лет. Артист был госпитализирован с подозрением на отравление, практически сразу его ввели в кому. Рэпер ушел, не приходя в сознание.

Ранее стало известно, что на отпевании Паши Техника в столичном храме Петра и Павла собралась толпа, началась давка. Туда стянули бойцов ОМОН, начались задержания.