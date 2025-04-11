На похоронах Паши Техника собралась толпа и скандирует имя рэпера. Туда стянули бойцов ОМОН, начались задержания

В Храме Петра и Павла в Москве началась церемония прощания с Пашей Техником

Сотни человек пришли проститься с Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев) в Москве. Церемония проходит в храме Петра и Павла в районе Лефортово.

По информации Super.ru, толпа поклонников «тянется от самого метро». Также на траурное мероприятие пришли семья, коллеги и близкие друзья исполнителя.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у храма больше тысячи человек скандируют: «Паша Техник!» Вход на территорию уже закрыли из-за слишком большого числа желающих проститься с артистом.

Официальная страница телеканала «Звезда» в Telegram сообщает, что к храму, где отпевают Пашу Техника, стянули ОМОН. Среди пришедших проститься много молодежи и подростков, они перелезают через забор и устраивают давку — люди не могут зайти и выйти из храма. Семья рэпера просит фанатов успокоиться, но они продолжают толпиться. Желающих попрощаться с исполнителем насчитывается более тысячи, сообщает издание.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Также сообщается, что на прощании уже начались первые задержания. К территории храма подогнали автозак. Например, задержан Максим Урядов, руководитель проекта «Выжившие» — это рехаб, с которым сотрудничал Техник.

Музыкант скончался 4 апреля в больнице в Таиланде в возрасте 40 лет. Артист попал в больницу 27 марта. Практически сразу его ввели в кому. Он умер, не приходя в сознание. Позднее его смерть подтвердила бывшая жена музыканта Ева Карицкая. Она разместила совместную фотографию с рэпером.

Пашу Техника похоронят в люксовых брендах Stone Island и Burberry

Ранее стало известно, что Пашу Техника похоронят в одежде его любимых люксовых брендов. Об этом рассказала его бывшая жена Ева Карицкая.

По словам экс-супруги, сначала мать музыканта хотела похоронить его в классическом костюме, однако после разговора со священником изменила свое решение. В итоге Техника похоронят в вещах марок Stone Island и Burberry, которые он часто носил, а также в любимых кроссовках.

«Нужно понять, какой размер одежды ему понадобится. Благо родные прислушались, и хоронить будем его в его любимых брендах, ведь все знали, что он яркий», — написала Карицкая.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Место на кладбище для Паши Техника оплатил сын Никаса Сафронова

Также сообщалось, что пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука оплатил место на кладбище для Паши Техника.

По информации источника, место для погребения рэпера обойдется в два миллиона рублей. Все расходы взял на себя Сафронов-младший, который находился с рэпером в последние дни его жизни и являлся его другом.

Похоронен Техник будет на Николо-Архангельском кладбище, где покоятся его родственники.

В Москве предложили увековечить память Паши Техника

Шоумен Стас Барецкий, известный выступлениями в составе группы «Ленинград» и скандальными перформансами, ранее призвал увековечить память рэпера Паши Техника. Музыкант считает необходимым поставить Паше Технику памятник.

Мемориал Барецкий предлагает возвести на родине рэпера — в Москве, вблизи торгового центра или увеселительных мест. Финансирование шоумен выразил готовность взять на себя, правда, перед этим планирует проконсультироваться с юристом. «Я проконсультируюсь со своим юристом, как это можно сделать, и мы готовы все это дело проспонсировать», — уточнил Барецкий.