Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:22, 9 апреля 2025Ценности

Пашу Техника похоронят в люксовых брендах Stone Island и Burberry

Пашу Техника похоронят в его любимых люксовых брендах Stone Island и Burberry
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: PIN / YouTube

Популярного рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) похоронят в одежде его любимых люксовых брендов. Об этом рассказала его бывшая жена Ева Карицкая в интервью Ксении Собчак.

По словам экс-супруги, сначала мать музыканта хотела похоронить его в классическом костюме, однако после разговора со священником изменила свое решение. В итоге Техника похоронят в вещах марок Stone Island и Burberry, которые он часто носил, а также в любимых кроссовках.

«Нужно понять, какой размер одежды ему понадобится. Благо родные прислушались, и хоронить будем его в его любимых брендах, ведь все знали, что он яркий», — написала также Карицкая в личном Telegram-канале.

Ранее стало известно, что место на кладбище для Паши Техника оплатил сын Никаса Сафронова.

    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне показали фото подростка, зарезавшего полицейского на посту ДПС. Кадыров приказал выдворить его семью из региона

    Фото Тимоти Шаламе в спущенных шортах описали в сети фразой «мамкина корзиночка»

    Выставку редких «космических» открыток представят в российском городе

    Иран поставил союзникам способные достичь Европы ракеты

    Рост цен на Украине ускорился

    Осужденный российский экс-банкир стал подозреваемым по новому делу

    Рынку ПК предсказали нестабильное будущее

    Сразу пять украинских БПЛА заметили над российскими регионами

    Овечкин повторил празднование рекорда перед 895 школьниками

    «Накидано, как свиньям в тарелку». Российского блогера ужаснула еда в США. Вот ее фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше