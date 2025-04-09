Пашу Техника похоронят в люксовых брендах Stone Island и Burberry

Пашу Техника похоронят в его любимых люксовых брендах Stone Island и Burberry

Популярного рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) похоронят в одежде его любимых люксовых брендов. Об этом рассказала его бывшая жена Ева Карицкая в интервью Ксении Собчак.

По словам экс-супруги, сначала мать музыканта хотела похоронить его в классическом костюме, однако после разговора со священником изменила свое решение. В итоге Техника похоронят в вещах марок Stone Island и Burberry, которые он часто носил, а также в любимых кроссовках.

«Нужно понять, какой размер одежды ему понадобится. Благо родные прислушались, и хоронить будем его в его любимых брендах, ведь все знали, что он яркий», — написала также Карицкая в личном Telegram-канале.

Ранее стало известно, что место на кладбище для Паши Техника оплатил сын Никаса Сафронова.