Место на кладбище для Паши Техника оплатил сын Никаса Сафронова

Mash: Место на кладбище для Паши Техника за 2 миллиона оплатил Лука Сафронов

Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука оплатил место на кладбище для рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, место для погребения рэпера обойдется в два миллиона рублей. Все расходы взял на себя Сафронов-младший, который находился с рэпером в последние дни его жизни и являлся его другом.

Также сообщается, что церемония прощания с Ивлевым пройдет 11 апреля в Москве. Отпевание пройдет в храме Петра и Павла, а похоронен Техник будет на Николо-Архангельском кладбище, где покоятся его родственники.

Ранее стало известно, что Пашу Техника похоронят в одежде любимых брендов. Об этом сообщила бывшая супруга рэпера Ева Карицкая.