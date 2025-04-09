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17:48, 9 апреля 2025Культура

Место на кладбище для Паши Техника оплатил сын Никаса Сафронова

Mash: Место на кладбище для Паши Техника за 2 миллиона оплатил Лука Сафронов
Андрей Шеньшаков

Фото: Public domain / Wikipedia

Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука оплатил место на кладбище для рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, место для погребения рэпера обойдется в два миллиона рублей. Все расходы взял на себя Сафронов-младший, который находился с рэпером в последние дни его жизни и являлся его другом.

Также сообщается, что церемония прощания с Ивлевым пройдет 11 апреля в Москве. Отпевание пройдет в храме Петра и Павла, а похоронен Техник будет на Николо-Архангельском кладбище, где покоятся его родственники.

Ранее стало известно, что Пашу Техника похоронят в одежде любимых брендов. Об этом сообщила бывшая супруга рэпера Ева Карицкая.

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