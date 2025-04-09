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11:21, 9 апреля 2025Культура

Пашу Техника похоронят в одежде любимых брендов

Бывшая жена Паши Техника: Рэпера похоронят в одежде его любимых брендов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @techniquepashalive

Бывшая жена Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая сообщила, что рэпера похоронят в одежде его любимых брендов. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Экс-возлюбленная музыканта указала на то, что сегодня будет «достаточно озадаченный день». «Нужно понять, какой размер одежды ему понадобится. Благо родные прислушались, и хоронить будем его в его любимых брендах, ведь все знали, что он яркий», — написала она.

Ранее сообщалось, что тело Паши Техника доставили в Москву. Уточнялось, что место похорон рэпера позднее сообщит его директор Марк Яровный.

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