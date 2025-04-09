Пашу Техника похоронят в одежде любимых брендов

Бывшая жена Паши Техника: Рэпера похоронят в одежде его любимых брендов

Бывшая жена Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая сообщила, что рэпера похоронят в одежде его любимых брендов. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Экс-возлюбленная музыканта указала на то, что сегодня будет «достаточно озадаченный день». «Нужно понять, какой размер одежды ему понадобится. Благо родные прислушались, и хоронить будем его в его любимых брендах, ведь все знали, что он яркий», — написала она.

Ранее сообщалось, что тело Паши Техника доставили в Москву. Уточнялось, что место похорон рэпера позднее сообщит его директор Марк Яровный.