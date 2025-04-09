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06:59, 9 апреля 2025Культура

Тело Паши Техника доставили в Москву

Shot: Самолет с телом Паши Техника приземлился в Москве в ночь на 9 апреля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Тело российского рэпера Павла Ивлева, также известного как Паша Техник, доставили в Москву. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, самолет с телом музыканта приземлился в столице в ночь на среду, 9 апреля. «Прямо в этот момент его везут в морг», — говорится в публикации.

Уточняется, что место похорон рэпера позднее сообщит его директор Марк Яровный.

Информация о смерти Техника появилась вечером 5 апреля. Музыкант скончался в больнице в Таиланде на 41-м году жизни.

Позднее Яровный опубликовал заключение о смерти рэпера. В качестве основной причины случившегося в документе указывается «септический шок».

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