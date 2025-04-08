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10:26, 8 апреля 2025Культура

Опубликовано заключение о смерти Паши Техника

Менеджер Паши Техника опубликовал заключение о смерти музыканта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Your Life / YouTube 

Директор Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, Марк Яровный опубликовал заключение о смерти российского рэпера в своем Telegram-канале.

В качестве основной причины случившегося в документе указывается «септический шок». «Острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность, пневмония неуточненная», — говорится в пункте «обстоятельства, приведшие к смерти».

Ранее были раскрыты подробности транспортировки тела ушедшего из жизни рэпера. Менеджер Техника заявил о большом количестве бюрократических проблем в тайской больнице.

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