Опубликовано заключение о смерти Паши Техника

Менеджер Паши Техника опубликовал заключение о смерти музыканта

Директор Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, Марк Яровный опубликовал заключение о смерти российского рэпера в своем Telegram-канале.

В качестве основной причины случившегося в документе указывается «септический шок». «Острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность, пневмония неуточненная», — говорится в пункте «обстоятельства, приведшие к смерти».

Ранее были раскрыты подробности транспортировки тела ушедшего из жизни рэпера. Менеджер Техника заявил о большом количестве бюрократических проблем в тайской больнице.