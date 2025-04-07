Стало известно об отправке тела Паши Техника в Москву

Директор Паши Техника рассказал, что тело артиста доставят в Москву 9 апреля

Директор Паши Техника Марк Флинк (настоящая фамилия — Яровный) раскрыл подробности транспортировки тела ушедшего из жизни рэпера. Об этом он сообщил в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Менеджер заявил о большом количестве бюрократических проблем в тайской больнице, где умер артист, а также раскрыл, когда Техника (настоящая фамилия — Ивлев) перевезут в Россию.

«Завтра вечерним бортом Паша вылетает в Москву. Утром девятого числа он будет в Москве. Затем мы сообщим о дате и месте прощания с ним, прийти смогут все желающие», — сообщил Яровный.

4 апреля стало известно, что Паша Техник умер в больнице Таиланда, его отключили от аппарата жизнеобеспечения. В конце марта музыканта госпитализировали и ввели в кому после тяжелого отравления.