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12:17, 11 апреля 2025Культура

Бывшая жена и родители пришли проститься с Пашей Техником

Shot: Родители и бывшая жена рэпера Паши Техника пришли на церемонию прощания
Андрей Шеньшаков

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Прощание с рэпером Павлом Ивлевым, известным под псевдонимом Паша Техник, началась в Москве. Видео траурной церемонии публикует Telegram-канал Mash.

По информации источника, у столичного храма Петра и Павла собралось около тысячи человек, официальная часть началась в 12:00. Проводить рэпера в последний путь пришли фанаты, семья, коллеги и близкие друзья. Telegram-канал Shot показал кадры, на которых к гробу Техника подходят родители музыканта и его бывшая жена Ева Карицкая.

Ивлева, известного своим стилем и экстравагантным поведением, не стало 4 апреля, он умер в больнице Таиланда.

Ранее сообщалось, что проститься с музыкантом Пашей Техником пришла толпа фанатов.

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