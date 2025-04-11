Бывшая жена и родители пришли проститься с Пашей Техником

Прощание с рэпером Павлом Ивлевым, известным под псевдонимом Паша Техник, началась в Москве. Видео траурной церемонии публикует Telegram-канал Mash.
По информации источника, у столичного храма Петра и Павла собралось около тысячи человек, официальная часть началась в 12:00. Проводить рэпера в последний путь пришли фанаты, семья, коллеги и близкие друзья. Telegram-канал Shot показал кадры, на которых к гробу Техника подходят родители музыканта и его бывшая жена Ева Карицкая.
Ивлева, известного своим стилем и экстравагантным поведением, не стало 4 апреля, он умер в больнице Таиланда.
Ранее сообщалось, что проститься с музыкантом Пашей Техником пришла толпа фанатов.