Толпа поклонников пришла попрощаться с Пашей Техником в Москве

Shot: Около 500 поклонников пришли на прощание с Пашей Техником в Москве

Около 500 поклонников Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), которого не стало 4 апреля, пришли попрощаться с российским рэпером в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Прощание с музыкантом началось в Храме Петра и Павла в столичном районе Лефортово. По информации Super.ru, толпа поклонников «тянется от самого метро». Также на траурное мероприятие пришли семья, коллеги и близкие друзья исполнителя.

Ранее сообщалось, что Пашу Техника похоронят в вещах марок Stone Island и Burberry, которые он часто носил, а также в любимых кроссовках.

До этого стало известно, что место на кладбище для рэпера оплатил сын Никаса Сафронова.

