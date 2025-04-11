Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:37, 11 апреля 2025Культура

Толпа поклонников пришла попрощаться с Пашей Техником в Москве

Shot: Около 500 поклонников пришли на прощание с Пашей Техником в Москве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Около 500 поклонников Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), которого не стало 4 апреля, пришли попрощаться с российским рэпером в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Прощание с музыкантом началось в Храме Петра и Павла в столичном районе Лефортово. По информации Super.ru, толпа поклонников «тянется от самого метро». Также на траурное мероприятие пришли семья, коллеги и близкие друзья исполнителя.

Ранее сообщалось, что Пашу Техника похоронят в вещах марок Stone Island и Burberry, которые он часто носил, а также в любимых кроссовках.

До этого стало известно, что место на кладбище для рэпера оплатил сын Никаса Сафронова.

    Обсудить
    Последние новости

    Блинкен раскрыл тайну США про Зеленского

    Препятствовавшему эвакуации мирных граждан из Суджи военному ВСУ вынесли приговор

    Зеленский раскрыл приоритет для Киева во время «Рамштайна»

    Россиянам назвали пользу арахисового масла

    Случаи разморозки активов россиян в европейском депозитарии участились

    Алена Водонаева похвасталась фигурой в прозрачном нижнем белье

    Популярный фрукт назвали полезным для снижения холестерина

    Лягушки в российском заповеднике начали брачный сезон и попали на видео

    Лавров выразил надежду на присутствие всех глав стран СНГ на параде Победы 9 мая

    Толпа поклонников пришла попрощаться с Пашей Техником в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше