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23:37, 11 апреля 2025Мир

Спецпосланник Трампа предложил разделить Украину как послевоенный Берлин

Спецпосланник Трампа Келлог: Украину можно разделить как послевоенный Берлин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Украина может быть разделена как послевоенный Берлин в рамках соглашения о мирном урегулировании конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог, передает The Times.

Он считает, что британские и французские войска могли бы взять зоны контроля на западе республики, а российские — на востоке. При этом между ними будут украинские силы и демилитаризованная зона, отметил Келлог. По его мнению, такой вариант «не будет провокационным» для Москвы.

Ранее Келлог выступил против инициативы спецпредставителя американского лидера Стивена Уиткоффа о том, что самым быстрым способом достичь мирного соглашения является официальное признание российскими четырех новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Он выразил уверенность, что Киев никогда не согласится на подобные договоренности.

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