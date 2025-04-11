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23:34, 11 апреля 2025Бывший СССР

Премьер Украины обратился с призывом к Европе

Шмыгаль: Украина — не буферная зона, а новая возможность Европы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина — не буферная зона, а «новая возможность Европы». Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы не буферная зона, мы не серая зона, мы — новая возможность Европы заново открыть свою идентичность. Мы верим, что Европа может заново открыть себя в этой исторической буре, и что Украина может стать новым якорем стабильности», — сказал он.

По его словам, у Киева есть все возможности стать европейским «промышленным сердцем», которое позволит Европе провести перевооружение и обеспечить оборонную автономию.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что приветствует увеличение Евросоюзом помощи Киеву. «Хегсет заявил союзникам в пятницу, что, в то время как он приветствует увеличение Европой поддержки Украины, позиция администрации Трампа [по гарантиям безопасности Киеву] остается прежней», — указано в сообщении.

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