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17:54, 11 апреля 2025Мир

США поддержали увеличение ЕС помощи Украине

Bloomberg: Глава Пентагона Хегсет приветствует увеличение помощи ЕС Киеву
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет на заседании контактной группы по поддержке Украине заявил, что приветствует увеличение Европейским союзом (ЕС) помощи Киеву. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Хегсет заявил союзникам в пятницу, что, в то время как он приветствует увеличение Европой поддержки Украины, позиция администрации Трампа [по гарантиям безопасности Киеву] остается прежней», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе выступления Хегсет вновь подчеркнул, что США не намерены предоставлять гарантии безопасности западным силам, которые могут быть отправлены на Украину.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что члены контактной группы по Украине пообещали Киеву новые пакеты военной помощи на сумму свыше 21 миллиарда евро. Он добавил, что тем самым европейские союзники Украины «посылают сигнал России».

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