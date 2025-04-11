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14:29, 11 апреля 2025Мир

Названа сумма новой военной помощи Украине

Хили: Сумма военной помощи Киеву превышает 21 миллиард евро
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Члены контактной группы по Украине пообещали Киеву новые пакеты военной помощи на сумму свыше 21 миллиарда евро. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает Sky News.

«Сумма новых обязательств военной помощи, объявленных сегодня через контактную группу по Украине, в общей сложности превышает 21 миллиард евро», — сказал политик

Ранее министр анонсировал новый пакет военной помощи Украине от Великобритании на 350 миллионов фунтов стерлингов. В него войдут радарные системы, противотанковые мины и несколько сотен тысяч дронов.

Кроме того, Хили призвал другие страны, входящие в контактную группу, нарастить объемы военной поддержки Украины. По его словам, ключевая задача министров обороны этих государств — обеспечить оперативную доставку помощи на линию фронта.

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