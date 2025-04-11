Министр обороны Великобритании призвал увеличить военную помощь Украине

Министр обороны Великобритании Хили призвал увеличить военную помощь Киеву

Министр обороны Великобритании Джон Хили призвал страны, входящие в контактную группу по Украине, увеличить военную помощь Киеву. Об этом сообщает The Independent.

«Я обращаюсь к тем странам, которые сегодня не взяли на себя новых обязательств, и вновь призываю вас подумать, что еще вы можете сделать», — сказал Хили.

По его словам, ключевой задачей министров обороны стран — участниц контактной группы является оперативная доставка военной помощи на линию фронта.

Любая поддержка, которую западные союзники оказывают сегодня Украине, может помочь ей не только в самом конфликте, но и в обеспечении устойчивого мира после его окончания, резюмировал министр.

Ранее Хили анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 350 миллионов фунтов. Он уточнил, что в его состав войдут радарные системы, противотанковые мины и несколько сотен тысяч дронов.