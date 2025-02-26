Бойцы ВС РФ показали «фокус с исчезновением» броневика HMMWV ВСУ под Курском

Российские бойцы показали «фокус с исчезновением» броневика HMMWV Вооруженных сил украины (ВСУ) в Курской области. Кадры появились в Telegram-канале «Ударный отряд "Ирландцы"».

На видео видно, как дрон-камикадзе атакует машину, после чего происходит мощный взрыв. Разведывательный коптер позднее зафиксировал, что от «Хамви» не осталось ни одной крупной детали, остатки броневика разметало по округе.

В августе 2024 года российские бойцы угнали у ВСУ американский автомобиль Humvee. Заполучить американскую технику удалось бойцам 810-й гвардейской бригады морской пехоты. Это подразделение противостоит ВСУ в Курской области. «Мы только что стащили "Хаммер"», — похвалился на видео российский военный.