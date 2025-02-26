Мать Алеси Кафельниковой показала фигуру в бикини

Мать российской модели Алеси Кафельниковой Тишкова показала фигуру в бикини

Мать российской модели Алеси Кафельниковой Мария Тишкова показала фигуру в бикини. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Мать манекенщицы разместила кадры, на которых предстала на фоне песка и моря в цветном раздельном купальнике. Упомянутый комплект состоял из бюстгальтера-бандо с вырезом посередине и трусов с низкой посадкой.

Поверх изделий женщина надела на плечи пестрый платок. Вдобавок она распустила волосы и воспользовалась солнцезащитными очками.

В январе мать Алеси Кафельниковой снялась топлес. Мария Тишкова разместила черно-белый снимок, на котором предстала, сидя спиной к камере и демонстрируя оголенную спину.