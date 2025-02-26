Бывшего российского полицейского осудили за корыстное использование базы МВД

ФСБ: В Ростовской области экс-полицейского осудили за использование базы МВД

В Ростовской области суд приговорил к 1,5 года лишения свободы бывшего сотрудника полиции Николая Орлова за корыстное использование базы МВД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

По данным ведомства, бывший старший следователь проверял граждан по специализированным информационным массивам МВД для коммерческих организаций.

Орлов признан виновным по части 3 статьи 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Курганской области осудили двоих мужчин за продажу базы данных.