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09:51, 20 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили двоих мужчин за продажу базы данных

В Курганской области осудили двоих мужчин за продажу базы данных
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Курганской области осудили двоих мужчин за продажу базы данных. Об этом сообщает ТАСС.

Их осудили по статье 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») УК РФ.

По данным агентства, в марте 2024 года неизвестные предложили мужчинам, один из которых работал в салоне сотовой связи, за вознаграждение передать базы данных оператора со списками номеров. Злоумышленники подключали этим абонентам дополнительные услуги. Всего было выявлено более 200 случаев модификации данных.

Суд приговорил россиян к двум годам ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что в российском регионе силовики с молотками ворвались в квартиру киберпреступника.

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