Бывший российский замминистра попытался экстренно избавиться от жилья перед задержанием

Экс-замминистра Чалик попытался экстренно продать свое жилье перед задержанием

Бывший заместитель министра транспорта России Игорь Чалик попытался экстренно избавиться от элитного жилья перед тем, как его задержали за выписывание себе миллионных премий. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным авторов публикации, 14 февраля в четырехкомнатной квартире на Софийской набережной в Москве сменился собственник — в ней же 25 февраля прошли обыски. Стоимость такого жилья оценивают в 106 миллионов рублей.

Помимо этого, на продажу был выставлен коттедж в Подмосковье. Кирпичный дом находится в деревне Шмеленки Раменского муниципального округа, а его площадь составляет 300 квадратных метров. Такая недвижимость, по словам экспертов, может стоить 18,5 миллиона рублей.

Чалику также принадлежат «двушка» в районе Куркино за 20,1 миллиона рублей, «трешка» в Северном Тушино за 30 миллионов рублей и земельный участок в Солнечногорском районе за 8 миллионов рублей. Общая стоимость недвижимости в собственности экс-замминистра может достигать 200 миллионов рублей, предполагают в Shot.

Ранее Игоря Чалика задержали по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Бывшего замминистра подозревают в выписывании себе многомиллионных премий. Ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.