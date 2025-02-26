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18:41, 26 февраля 2025Экономика

Бывший российский замминистра попытался экстренно избавиться от жилья перед задержанием

Экс-замминистра Чалик попытался экстренно продать свое жилье перед задержанием
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Игорь Чалик

Игорь Чалик. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывший заместитель министра транспорта России Игорь Чалик попытался экстренно избавиться от элитного жилья перед тем, как его задержали за выписывание себе миллионных премий. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным авторов публикации, 14 февраля в четырехкомнатной квартире на Софийской набережной в Москве сменился собственник — в ней же 25 февраля прошли обыски. Стоимость такого жилья оценивают в 106 миллионов рублей.

Помимо этого, на продажу был выставлен коттедж в Подмосковье. Кирпичный дом находится в деревне Шмеленки Раменского муниципального округа, а его площадь составляет 300 квадратных метров. Такая недвижимость, по словам экспертов, может стоить 18,5 миллиона рублей.

Чалику также принадлежат «двушка» в районе Куркино за 20,1 миллиона рублей, «трешка» в Северном Тушино за 30 миллионов рублей и земельный участок в Солнечногорском районе за 8 миллионов рублей. Общая стоимость недвижимости в собственности экс-замминистра может достигать 200 миллионов рублей, предполагают в Shot.

Ранее Игоря Чалика задержали по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Бывшего замминистра подозревают в выписывании себе многомиллионных премий. Ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

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