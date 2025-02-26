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10:23, 26 февраля 2025Россия

Десятки людей сошлись на уличную драку в российском городе и попали на видео

В Иркутске десятки людей сошлись на уличную драку, их сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Иркутске десятки людей сошлись на уличную драку и попали на видео. Снятую очевидцем запись опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На кадрах видно более десяти человек, занявших спортплощадку. Толпа наблюдает за происходящим из-за ограждения. Заметив приближающийся полицейский автомобиль, они начинают убегать.

По оценке канала, на видео попали около 50 человек, некоторые из них уже успели вступить в драку к прибытию правоохранителей. О причинах конфликта не сообщается.

Ранее в феврале массовая драка произошла в одном из московских ресторанов. Этому предшествовало вызывающее поведение группы молодых мужчин. После начала потасовки посетители в панике бросали столы и выбегали из заведения.

ЖЗЛ
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