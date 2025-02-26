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12:10, 26 февраля 2025Россия

Два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в российском регионе

Два жителя пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Брянской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Два мирных жителя пострадали при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Брянской области. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что нападение БПЛА произошло на территории села Зерново Суземского района области.

«В результате сброса взрывного устройства на гражданский автомобиль, к сожалению, двое мирных жителей получили осколочные ранения. В настоящее время пострадавшие доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал чиновник.

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По его словам, на место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб. Богомаз также призвал жителей региона быть бдительными и соблюдать необходимые меры безопасности.

В ночь на среду, 26 февраля, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над регионами России 128 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Атака стала одной из самых массированных с начала года.

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