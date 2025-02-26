Двум дезертирам ЧВК «Вагнер» дали срок за фейки о Вооруженных силах России

Суд дал по 5,5 года колонии дезертирам из ЧВК «Вагнер», распространявшим фейки

В Красноярском крае двух дезертиров из ЧВК «Вагнер» приговорили к 5,5 года колонии за фейки о Вооруженных силах России. Об этом в среду, 26 февраля, в своем Telegram-канале сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, осужденные вступили в ряды ЧВК в ноябре 2022 года и были освобождены от судимости. На протяжении месяца — с середины декабря 2022-го по 1 января 2023 года они проходили подготовку в учебном лагере, откуда дезертировали и скрылись на территории Луганской народной республики (ЛНР). Позже они дали интервью проекту иностранного агента за помощь в получении политического убежища.

По данным следствия, дезертиры в целях пропаганды распространяли фейки о том, что по приказу командования якобы стреляли в мирное население.

Ранее в Москве за фейки суд заочно приговорил украинскую журналистку Янину Соколовскую (включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к семи с половиной годам лишения свободы.