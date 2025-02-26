Назван возможный кандидат от Европы для участия в переговорах по Украине

Economist: Макрон может представить Европу на переговорах по Украине

Британский журнал The Economist назвал возможного кандидата от Европы для участия в переговорах по Украине. В статье, опубликованной на сайте издания, утверждается, что представлять Европейский союз (ЕС) может президент Франции Эммануэль Макрон.

«Вскоре (...) могут состояться мирные переговоры по поводу конфликта на Украине. Учитывая, что поставлено на карту, Европа отчаянно — и вполне обоснованно — хочет занять свое место за столом переговоров», — говорится в материале. Чтобы участвовать в мирных переговорах, ЕС нужно выдвинуть представителя, который «сможет сфотографироваться с президентом России Владимиром Путиным, главой США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским», подчеркивает издание.

По мнению издания, представить Европу может Макрон.

