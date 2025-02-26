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09:01, 26 февраля 2025Бывший СССР

Экс-депутат Рады рассказал о побеге сына спикера парламента от мобилизации

Экс-депутат Мосийчук: Сын спикера Рады Стефанчука прячется от мобилизации
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Олесь Стефанчук, сын спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, прячется от мобилизации в Польше и приобрел недвижимость в стране. Об этом заявил бывший депутат украинского парламента Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram.

«Скандально известный сын Стефанчука — Олесь Стефанчук — снова напомнил о своем привилегированном положении. На этот раз он приобрел элитную квартиру в Варшаве», — рассказал экс-депутат Рады.

Мосийчук заявил о побеге Олеся Стефанчука от мобилизации и возмутился его отъездом за границу в период мобилизации и военного положения в стране. Он призвал проверить основания выезда сына спикера Рады из страны, а также задался вопросом о возможности покупок элитного жилья за границей.

Ранее Стефанчук потребовал для Украины пули вместо бюллетеней. По его словам, заявления о необходимости выборов во время военного положения на Украине являются попыткой дестабилизации ситуации в стране.

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