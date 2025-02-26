Экс-модель Playboy снялась в спортзале в наряде с глубоким декольте

Американская актриса и экс-модель Playboy Кендра Ли Уилкинсон снялась в спортзале в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица похвасталась фигурой в спортивном комплекте, состоящем из черного топа с глубоким декольте и серых лосин. При этом звезда продемонстрировала частично оголенную грудь. Вдобавок она собрала волосы в высокий хвост и отказалась от косметики, показав естественное лицо с веснушками.

В январе экс-модель Playboy ответила на критику ее фигуры фразой «впервые чувствую себя здоровой». Модель делилась снимком, на котором запечатлела себя в зеркало.