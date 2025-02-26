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12:01, 26 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за призывы к осуществлению экстремистской деятельности

В Саратовской области задержан мужчина за призывы к экстремистской деятельности
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который призывал к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ России по Саратовской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ выявили и пресекли деятельность россиянина, который подозревается в публичных призывах к экстремизму. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что он являлся сторонником внесистемных оппозиционных объединений и через аккаунт в одном из мессенджеров распространял материалы, доступные неограниченному кругу лиц, которые содержали призывы к насильственным действиям в отношении сотрудников органов безопасности страны.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что против россиянина возбудили уголовное дело за призывы к экстремистской деятельности.

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