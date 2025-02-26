Гарик Сукачев снимет художественный фильм о Донбассе

Музыкант Гарик Сукачев заявил, что снимет художественный фильм о Донбассе

Российский рок-музыкант Гарик Сукачев заявил, что снимет фильм о Донбассе. Его слова приводит сайт 360.ru.

Артист сообщил, что сценарий проекта уже готов. Соавтором Сукачева стал писатель Александр Рыжков, который получил серьезное ранение в боевых действиях и проходил лечение в реабилитационном центре Санкт-Петербурга.

Музыкант уточнил, что дата начала съемок пока не назначена, но он намерен выпустить фильм, даже если возникнут проблемы с финансированием. «Я сниму это кино во что бы то ни стало», — заявил Сукачев, добавив, что дождется реализации своей задумки и выполнит работу, «пока живой».

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что выступление Сукачева обходится организаторам в сумму от 1,7 миллиона рублей.