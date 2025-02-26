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20:10, 26 февраля 2025Силовые структуры

Главу Миндортранса российского региона задержали за миллиардные хищения на госконтрактах

В Челябинске ФСБ и МВД задержали главу Миндортранса за миллиардные хищения
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Челябинске задержали бывшего и действующего министров дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрия Микулика и Алексея Нечаева по подозрению в хищениях на контрактах по ремонту и строительству дорог. Об этом сообщает ТАСС.

По данным правоохранителей, руководители регионального Миндортранса и представители юридических лиц заключили госконтракты на оказание услуг областному правительству на сумму более чем 30 миллиардов рублей. За эти деньги должен был быть осуществлен ремонт и строительство дорог. Однако в результате 2,9 миллиарда были похищены — их перечислили на банковские счета компаний, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность.

В домах и офисных помещениях фигурантов прошло более 30 обысков. Устанавливаются соучастники преступления.

Ранее сообщалось, что в Дагестане возбудили дело о хищении более 277 миллионов рублей материнского капитала.

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