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20:25, 24 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе возбудили дело о хищении 277 миллионов рублей материнского капитала

В Дагестане возбудили дело о хищении более 277 млн рублей материнского капитала
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Дагестане возбуждено уголовное дело о хищении более 277 миллионов рублей материнского капитала. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

По информации правоохранителей, в период с 2023 по 2024 год глава кредитного потребительского кооператива заключил с заемщиками, которые являются получателями денег материнского капитала, договоры о приобретении квартир в трех жилищно-строительных кооперативах (ЖСК), расположенных в Каспийске. В прокурате отметили, что фактически заемщики не были пайщиками в указанных ЖСК. Данные об оформлении займов для приобретения жилья были представлены в республиканское отделение Фонда пенсионного и социального страхования России, которым кредитному потребительскому кооперативу перечислены средства маткапитала на общую сумму более 277 миллионов рублей. В результате эти средства были похищены.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту хищения 300 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа.

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