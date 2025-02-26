Главу одного из филиалов крупнейшего вуза российского региона арестовали из-за мигрантов

В Кургане суд арестовал главу филиала КГУ Сажину из-за незаконных мигрантов

В Кургане суд арестовал исполняющую обязанности главы Лесниковского филиала Курганского государственного университета (КГУ) Светлану Сажину за организацию незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» рассказали в суде.

Женщина будет под стражей до 23 апреля. Она проходит обвиняемой по двум статьям, среди которых 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Адвокат Сажиной просил отправить ее под домашний арест, однако прокуратура требовала помещения женщины в СИЗО, из-за того что на свободе она может влиять на свидетелей или уничтожить доказательства.

18 февраля сообщалась об обысках в КГУ.