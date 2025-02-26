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22:34, 26 февраля 2025Бывший СССР

Группу украинцев поймали на границе с Венгрией

Пограничники остановили автобус с 16 украинцами на границе с Венгрией
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Пограничники остановили автобус с 16 пассажирами на украино-венгерской границе. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что автобус был остановлен в полукилометре от границы с Венгрией. Кроме того, у водителя транспортного средства был сообщник, который должен был сообщить о появлении пограничников.

«Клиентам такая поездка стоила от 7000 до 15 000 долларов. По подсчетам стражей порядка, на этой сделке организаторы собрали 170 000 долларов. Теперь им грозит уголовная ответственность», — сообщили в ГПСУ.

Ранее погранслужба Украины опубликовала инструкцию для самовольно оставивших части бойцов. В ГПСУ также пообещали освобождение от уголовной ответственности и исключение из баз разыскиваемых лиц в случае возвращения на передовую.

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