Группу украинцев поймали на границе с Венгрией

Пограничники остановили автобус с 16 украинцами на границе с Венгрией

Пограничники остановили автобус с 16 пассажирами на украино-венгерской границе. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что автобус был остановлен в полукилометре от границы с Венгрией. Кроме того, у водителя транспортного средства был сообщник, который должен был сообщить о появлении пограничников.

«Клиентам такая поездка стоила от 7000 до 15 000 долларов. По подсчетам стражей порядка, на этой сделке организаторы собрали 170 000 долларов. Теперь им грозит уголовная ответственность», — сообщили в ГПСУ.

Ранее погранслужба Украины опубликовала инструкцию для самовольно оставивших части бойцов. В ГПСУ также пообещали освобождение от уголовной ответственности и исключение из баз разыскиваемых лиц в случае возвращения на передовую.