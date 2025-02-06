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16:41, 6 февраля 2025Бывший СССР

Погранслужба Украины сделала инструкцию для дезертиров

ГПСУ опубликовала инструкцию по правильному возвращению дезертиров на фронт
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) опубликовала инструкцию для самовольно оставивших части бойцов. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале ведомства.

«Ошибка — не приговор. Важно — не как ушел, а как вернулся. Смотри, как сделать это правильно», — отмечается в подписи к ролику.

Так, украинским дезертирам предлагают вернуться на фронт «без суда и осуждения». Для этого необходимо обратиться на горячую линию или в специальный чат-бот, чтобы узнать точный порядок действий в каждой ситуации. В ГПСУ также пообещали освобождение от уголовной ответственности и исключение из баз разыскиваемых лиц в случае возвращения на передовую.

Ранее на Украине оценили число дезертиров. Сообщалось, что их количество может достигать несколько сотен тысяч.

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