На Украине число дезертиров из ВСУ оценили в несколько сотен тысяч человек

Украинский адвокат Михайленко оценил число дезертиров из ВСУ в 200 тыс. человек

Число бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставивших военные части или позиции на фронте, достигло нескольких сотен тысяч человек. Так количество дезертиров оценил со ссылкой на источники в украинских силовых структурах адвокат Владислав Михайленко, передает ТАСС.

«Я разговаривал с несколькими сотрудниками соответствующих служб неофициально и неформально, не под запись, это мои знакомые. По моей информации, случаи самовольного оставления части достигли уже давно отметки в 200 тысяч», — заявил юрист.

Он добавил, что в настоящий момент Украина не собирает официальную статистику о количестве дезертиров.

Ранее число дезертиров на Украине оценили в 150 тысяч человек. По словам командира добровольческого мобильного госпиталя Геннадия Друзенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), у людей в армии есть недоверие к компетенции гражданских судов при отсутствии военной юстиции.