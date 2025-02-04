Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:00, 4 февраля 2025Бывший СССР

На Украине число дезертиров из ВСУ оценили в несколько сотен тысяч человек

Украинский адвокат Михайленко оценил число дезертиров из ВСУ в 200 тыс. человек
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian 24th Mechanised Brigade / AP

Число бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставивших военные части или позиции на фронте, достигло нескольких сотен тысяч человек. Так количество дезертиров оценил со ссылкой на источники в украинских силовых структурах адвокат Владислав Михайленко, передает ТАСС.

«Я разговаривал с несколькими сотрудниками соответствующих служб неофициально и неформально, не под запись, это мои знакомые. По моей информации, случаи самовольного оставления части достигли уже давно отметки в 200 тысяч», — заявил юрист.

Он добавил, что в настоящий момент Украина не собирает официальную статистику о количестве дезертиров.

Ранее число дезертиров на Украине оценили в 150 тысяч человек. По словам командира добровольческого мобильного госпиталя Геннадия Друзенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), у людей в армии есть недоверие к компетенции гражданских судов при отсутствии военной юстиции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликован отчет о расследовании катастрофы азербайджанского лайнера в Казахстане. О чем в нем говорится?

      Журналистка пообещала раскрыть доказательства того, что жена Макрона — бывший мужчина. Кто она такая и почему просит убежища?

      Россиянам рассказали о скрытой опасности малых доз алкоголя

      На Украине число дезертиров из ВСУ оценили в несколько сотен тысяч человек

      Случайно назначенный глава ФБР стал символом борьбы с политикой Трампа благодаря мемам

      Молодая пара чудом осталась жива из-за падения ледяной глыбы и козырька подъезда

      В Москве объявили план «Перехват» из-за драки со стрельбой

      Прокуратура Москвы закрыла более 400 интернет-ресурсов из-за негативного влияния на детей

      Иностранца арестовали в Московской области за развращение школьницы

      Раскрыт смысл оголения жены Канье Уэста на «Грэмми»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше