Ким Чен Ын призвал готовиться к любой войне

Ким Чен Ын призвал КНДР создать современную армию, готовую к любой войне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал создать современную армию КНДР, готовую к любой войне. Слова главы государства приводит агентство news1.

«Все студенты должны усваивать и приобретать практический опыт на современных полях сражений, а также приобретать командные навыки, соответствующие современному ведению войны», — заявил северокорейский лидер во время посещения военной академии Кан Кон.

9 февраля Ким Чен Ын заявил, что власти США и западных стран затягивают конфликт на Украине в безуспешных попытках нанести России стратегическое поражение. Он также подчеркнул, что Пхеньян неизменно противостоит действиям, противоречащим международной справедливости и глобальному миру.