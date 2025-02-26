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12:40, 26 февраля 2025Силовые структуры

Кинокритик Барабаш признала вину в распространении фейков

Кинокритик Барабаш признала вину в распространении фейков о ВС РФ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Кинокритик Екатерина Барабаш признала вину в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Барабаш полностью признала вину на допросе. Теперь следствие намерено ходатайствовать об аресте.

По данным ведомства, женщина опубликовала в одной из социальных сетей посты, в которых содержалась заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. Против нее возбудили уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ.

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