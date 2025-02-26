Следователи предъявили обвинение задержанному в Москве кинокритику Барабаш

СК предъявил обвинение кинокритику Барабаш за распространение фейков о ВС РФ

Следователи предъявили обвинение в публичном распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России кинокритику Екатерине Барабаш, задержанной днем ранее в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По версии следствия, Барабаш опубликовала в одной из социальных сетей посты, в которых содержалась заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. Против нее возбудили уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ.

В ходе допроса женщина признала свою вину в полном объеме. Вскоре суд изберет ей меру пресечения.

О задержании Барабаш стало известно вечером во вторник, 25 февраля.