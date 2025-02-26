Раскрыта причина задержания кинокритика Барабаш

Кинокритика Барабаш задержали в Москве из-за фейков о российской армии

Кинокритика Екатерину Барабаш задержали из-за распространения фейков о Российской армии. Об этом написал ее сын Юрий в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как утверждает Барабаш со ссылкой на адвоката, его мать обвиняется по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России»). «Пока материалы дела неизвестны. Суд по мере пресечения 26 февраля, Дорогомиловский суд», — сообщил он.

О задержании Барабаш стало известно 25 февраля. Сотрудники правоохранительных органов задержали кинокритика в Москве.

Ранее в Москве суд заочно арестовал бывшую экоактивистку Евгению Чирикову (признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов) по делу о фейках о Российской армии. Отмечается, что по всем возбужденным против нее делам Чирикова может получить более 20 лет лишения свободы.