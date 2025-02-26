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05:28, 26 февраля 2025Культура

Раскрыта причина задержания кинокритика Барабаш

Кинокритика Барабаш задержали в Москве из-за фейков о российской армии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Кинокритика Екатерину Барабаш задержали из-за распространения фейков о Российской армии. Об этом написал ее сын Юрий в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как утверждает Барабаш со ссылкой на адвоката, его мать обвиняется по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России»). «Пока материалы дела неизвестны. Суд по мере пресечения 26 февраля, Дорогомиловский суд», — сообщил он.

О задержании Барабаш стало известно 25 февраля. Сотрудники правоохранительных органов задержали кинокритика в Москве.

Ранее в Москве суд заочно арестовал бывшую экоактивистку Евгению Чирикову (признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов) по делу о фейках о Российской армии. Отмечается, что по всем возбужденным против нее делам Чирикова может получить более 20 лет лишения свободы.

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