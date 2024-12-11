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10:14, 11 декабря 2024Силовые структуры

Экоактивистку Чирикову заочно арестовали за фейки про Российскую армию

В Москве суд заочно арестовал экоактивистку Чирикову за фейки про ВС РФ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве суд заочно арестовал бывшую экоактивистку Евгению Чирикову (признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов) по делу о фейках о Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Чирикова обвиняется по части 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России»). Она объявлена в международный розыск.

По данным следствия, Чирикова опубликовала видео на одном из видеохостингов, в котором, согласно исследованию, содержатся фейки о действиях Российской армии против мирного населения Украины.

Кроме того, в отношении экоактивистки расследуются дела по статьям об организации террористического сообщества и участии в нем, о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде и содействии террористической деятельности.

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