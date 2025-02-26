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17:04, 26 февраля 2025Экономика

Вероятность экстремальных магнитных бурь после мощной вспышки на Солнце оценили

ИКИ РАН: 27-28 февраля возможна магнитная буря, она не будет экстремальной
Виктория Клабукова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Сильных магнитных бурь в ближайшие пару дней на Земле не ожидается. О реакции магнитосферы на недавний выброс солнечной плазмы говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

По прогнозам специалистов, магнитная буря, вызванная недавней вспышкой на Солнце, не будет экстремальной. Геомагнитные возмущения могут ощущаться в ночь с четверга на пятницу, 27-28 февраля. «Прогноз геомагнитной обстановки на завтра и послезавтра, хотя и является слабовозмущенным, но не будет сильно отклонен от нормы», — сообщают ученые. В худшем случае, по их словам, сила геомагнитных колебаний достигнет второго уровня по пятибалльной шкале.

Ранее эксперты рассказали, на ком сильнее всего могут сказываться изменения в магнитосфере. Сильнейшими метеопатами являются люди с уязвимой нервной системой и различными психическими заболеваниями. Также к магнитным бурям чувствительны люди пожилого возраста и дети. Здоровые люди в такие дни могут почувствовать слабость, раздражительность и быструю утомляемость. Во время магнитных бурь нередко ухудшается память и возникает бессонница.

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