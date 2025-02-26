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16:55, 26 февраля 2025Культура

МакSим назвала храм своим местом силы

Певица МакSим сообщила, что поет в церковном хоре
Ольга Коровина

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) назвала храм своим «местом силы». Слова артистки приводит «КП-Новосибирск».

По словам Марины, она часто ездит в Спасо-Преображенский Пронский мужской монастырь и принимает участие в церковных службах и послушаниях. «В любом храме я чувствую понимание, спокойствие и то, что я не одна», — пояснила певица, добавив, что поет в церковном хоре.

Ранее актер Дмитрий Певцов сообщил, что вера помогла ему пережить потерю сына. По словам артиста, он справился с тяжелой ситуацией только благодаря тому, что пришел в храм после прочтения книги «Несвятые святые» Тихона Шевкунова.

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