Дмитрий Певцов рассказал о пережитой потере сына

Актер Дмитрий Певцов заявил, что пережил потерю сына благодаря вере

Актер Дмитрий Певцов сообщил, что вера помогла ему пережить потерю сына. Об этом артист рассказал в интервью «Москва24».

22-летнего сына Певцова Даниила не стало в 2012 году. Известно, что актер тяжело переживал трагедию и именно в этот период обратился к вере. По словам Дмитрия, он выжил только благодаря тому, что пришел в храм после прочтения книги «Несвятые святые» Тихона Шевкунова.

«Я не уверен, что даже моя супруга, мое счастье и свет в окошке, могла бы вытащить меня из этой ситуации. Моя жизнь разделилась на до и после», — сообщил Певцов.

Ранее стало известно, что Певцов вернется в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» по приглашению художественного руководителя Владимира Панкова. До этого, 14 января, в «Ленкоме» сняли фотографию артиста со стены в фойе. Актер тогда отметил, что «после почти двухмесячной неизвестности наступила ясность» и в его услугах театр не нуждается.