Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:38, 25 февраля 2025Культура

Дмитрий Певцов рассказал о пережитой потере сына

Актер Дмитрий Певцов заявил, что пережил потерю сына благодаря вере
Ольга Коровина
Дмитрий Певцов

Дмитрий Певцов. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Актер Дмитрий Певцов сообщил, что вера помогла ему пережить потерю сына. Об этом артист рассказал в интервью «Москва24».

22-летнего сына Певцова Даниила не стало в 2012 году. Известно, что актер тяжело переживал трагедию и именно в этот период обратился к вере. По словам Дмитрия, он выжил только благодаря тому, что пришел в храм после прочтения книги «Несвятые святые» Тихона Шевкунова.

«Я не уверен, что даже моя супруга, мое счастье и свет в окошке, могла бы вытащить меня из этой ситуации. Моя жизнь разделилась на до и после», — сообщил Певцов.

Ранее стало известно, что Певцов вернется в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» по приглашению художественного руководителя Владимира Панкова. До этого, 14 января, в «Ленкоме» сняли фотографию артиста со стены в фойе. Актер тогда отметил, что «после почти двухмесячной неизвестности наступила ясность» и в его услугах театр не нуждается.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Полпред Путина спрогнозировал завершение горячей фазы СВО

      Внешность Арианы Гранде на вручении премии напугала фанатов

      Экс-главный санитарный врач России назвал самый благоприятный период для зачатия детей

      В ВТБ предсказали ключевую ставку на 2025 год

      В Польше заявили о единогласном нежелании отправлять войска на Украину

      Вероятность мартовских морозов в Москве оценили

      Участники жестоких группировок России получили новые сроки за преступления в 90-х

      «Роскосмос» объявил о кадровых перестановках

      Еще один регион России ограничит продажу алкоголя

      На Солнце произошел самый мощный выброс плазмы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше