Маск рассказал об угрозах смертью из-за работы по сокращению госрасходов в США

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск признался, что ему угрожают смертью из-за работы по сокращению госрасходов в США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если так будет продолжаться, страна де-факто станет банкротом. (...) Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз смерти», — рассказал он.

Чиновник не уточнил, от кого именно поступают подобные угрозы.

Ранее Маск возглавил рейтинг ультрабогачей с состоянием более 50 миллиардов долларов. Согласно данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), в список таких супермиллиардеров входят 24 человека с совокупным состоянием 3,3 триллиона долларов. Маск лидирует в нем с 419,4 миллиарда долларов.