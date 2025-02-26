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23:53, 26 февраля 2025Мир

Маск рассказал об угрозах смертью

Маск рассказал об угрозах смертью из-за работы по сокращению госрасходов в США
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск признался, что ему угрожают смертью из-за работы по сокращению госрасходов в США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если так будет продолжаться, страна де-факто станет банкротом. (...) Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз смерти», — рассказал он.

Чиновник не уточнил, от кого именно поступают подобные угрозы.

Ранее Маск возглавил рейтинг ультрабогачей с состоянием более 50 миллиардов долларов. Согласно данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), в список таких супермиллиардеров входят 24 человека с совокупным состоянием 3,3 триллиона долларов. Маск лидирует в нем с 419,4 миллиарда долларов.

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