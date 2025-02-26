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11:56, 26 февраля 2025Бывший СССР

Медведчук рассказал о попытках Зеленского продать войну Европе

Медведчук: Зеленский пытается продать войну странам Европы после отказа США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ирина Яковлева / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский пытается «продать» войну странам Европы после того, как он нее отказались США. Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

Он назвал Зеленского шавкой, не нужной США. Медведчук добавил, что Вашингтон «отказался от покупки войны», поэтому теперь Киев предлагает купить ее Берлину, Парижу и Брюсселю. По его словам, в войну Евросоюз «толкают страх, глупость, некомпетентность и полная безответственность». Он заключил, что США поставили Европу перед выбором: либо платить за оружие при желании начать войну, либо платить за миротворчество.

«Европейским политикам следует не обезьянничать с Зеленского, говоря красивые слова, которые никакого отношения к реальности не имеют, а посмотреть, какую цену сейчас заплатит он, и его окружение за то, что не смогли вовремя договориться с Москвой», — заключил Медведчук.

Ранее Евросоюз предложил Украине свой вариант сделки по «критически важным материалам». «21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства», — написал Комиссар Евросоюза по промышленной стратегии Стефан Сежурне.

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