Еврокомиссар Сежурне: ЕС предложил Украине свою сделку по полезным ископаемым

Евросоюз предложил Украине свой вариант сделки по «критически важным материалам». Об этом со ссылкой на источники сообщает Barrons.

Комиссар ЕС по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что во время визита в Киев с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он предложил украинским властям соглашение, альтернативное требованиям американской стороны.

«21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства», — пояснил он.

Представитель ЕС подчеркнул, что, в отличие от США, в своем варианте соглашения по полезным ископаемым они не станут требовать сделки, которая не была бы выгодна обеим сторонам.

Американский президент Дональд Трамп на конференции консерваторов (CPAC) заявил, что Украина должна расплатиться за помощь США не только редкоземельными металлами, но и нефтью и «чем угодно». Он также подчеркнул, что Вашингтон и Киев «весьма близки» к подписанию соглашения по украинским полезным ископаемым и что рассчитывает на скорое достижение сделки с Украиной об обязательствах компенсировать Вашингтону 400-500 миллиардов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделка США с Украиной по земельным ископаемым предполагает, что американский лидер Дональд Трамп получит с Киева двойную компенсацию оказанной помощи.

«Это будут выплачивать десять поколений украинцев. Я этого не подписываю», — сказал украинский лидер. Политик также сообщил об изменениях в новой версии сделки, где речь идет уже о 500 миллиардах долларов. По словам президента, он не готов признавать гранты как долги и увеличивать финансовые обязательства страны.

По данным Росконгресса, экономическая ценность полезных ископаемых на Украине значительно ниже 500 миллиардов долларов. Этот объем ниже, чем сумма, заявленная на переговорах с администрацией Белого дома. По мнению аналитиков, стоимость украинских запасов никогда не оценивали адекватно. Даже если предположить, что Украина могла бы обеспечить 20 процентов мирового производства редкоземельных элементов, это составило бы около трех миллиардов долларов в год.