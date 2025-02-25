«Росконгресс» назвал стоимость ресурсов Украины значительно ниже $500 миллиардов

Украина обладает запасами полезных ископаемых, однако их экономическая ценность значительно ниже 500 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «Росконгресса».

В докладе «Запасы минеральных ресурсов Украины» уточняется, что стоимость ресурсов страны ниже, чем сумма в 500 миллиардов долларов США, которая была заявлена на переговорах с администрацией Белого дома. По мнению аналитиков, стоимость украинских запасов никогда не оценивали адекватно.

«Даже если предположить, что Украина могла бы обеспечить 20 процентов мирового производства редкоземельных элементов, это составило бы около трех миллиардов долларов в год», — отметили специалисты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Украиной об обязательствах компенсировать Вашингтону 400-500 миллиардов долларов. «Это большая сделка», — отметил он.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз объяснял, что Трамп хочет получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы возместить траты Вашингтона на помощь Киеву.