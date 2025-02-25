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01:22, 25 февраля 2025Экономика

Стоимость полезных ископаемых Украины оценили

«Росконгресс» назвал стоимость ресурсов Украины значительно ниже $500 миллиардов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Украина обладает запасами полезных ископаемых, однако их экономическая ценность значительно ниже 500 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «Росконгресса».

В докладе «Запасы минеральных ресурсов Украины» уточняется, что стоимость ресурсов страны ниже, чем сумма в 500 миллиардов долларов США, которая была заявлена на переговорах с администрацией Белого дома. По мнению аналитиков, стоимость украинских запасов никогда не оценивали адекватно.

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«Даже если предположить, что Украина могла бы обеспечить 20 процентов мирового производства редкоземельных элементов, это составило бы около трех миллиардов долларов в год», — отметили специалисты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Украиной об обязательствах компенсировать Вашингтону 400-500 миллиардов долларов. «Это большая сделка», — отметил он.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз объяснял, что Трамп хочет получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы возместить траты Вашингтона на помощь Киеву.

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