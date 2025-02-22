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00:03, 23 февраля 2025Мир

Трамп потребовал от Украины «что угодно» за помощь США

Трамп: Украина может расплатиться за помощь нефтью и чем угодно
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Samuel Corum / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина должна расплатиться за помощь США не только редкоземельными металлами, но и нефтью, и «чем угодно». С таким требованием на конференции консерваторов (CPAC) выступил американский президент Дональд Трамп.

«Мы требуем редкоземельные металлы, нефть — все, что сможем получить», — сказал глава Белого дома.

Он также подчеркнул, что Вашингтон и Киев «весьма близки» к подписанию соглашения по украинским полезным ископаемым. «Мы работаем над этим, и, честно говоря, думаю, что сделка будет заключена. Я думаю, мы весьма близки к ней», — сообщил президент США

До этого Трамп заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Украиной об обязательствах компенсировать Вашингтоном 400-500 миллиардов долларов. «Это большая сделка. Мы подпишем соглашения, надеюсь, в короткий срок», — отметил он.

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